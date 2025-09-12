°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿!?3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¸ø±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤¬SNS¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×(AG!)¤Î·¤²¼»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£º£²ó¤ÎÆüËÜË¬Ìä¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀÄ½ÕÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿AG!¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·¤²¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¥Ó¥ê¡¼¤ÏAG!¤È8·î14Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¤Ç¶¦±é¡£¡ÖÃ¡¤¤¤ÆÈï