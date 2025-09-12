2026年北中米ワールドカップを見据え、試金石となった日本代表の９月アメリカ遠征。遠藤航（リバプール）や堂安律（フランクフルト）ら主力級がズラリと並んだ６日のメキシコ戦は、内容的に上回りながらのスコアレスドロー。９日のアメリカ戦は先発総入れ替えで挑み、０−２の完敗。１分け１敗と非常に厳しい現実を突きつけられた。アメリカ戦の敗因は、単に選手層の問題だけではなく、移動と時差の部分も大きかった。メキシコ