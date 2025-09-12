９月のインターナショナルウィークはセルティックに衝撃を与えた。日本代表合流時に、前田大然が夏のマーケットで移籍を望んでいたものの、クラブに認められなかったと明かしたからだ。前田は名前を明かさなかったが、他クラブと個人合意に達していたとし、移籍市場最終日までセルティックに移籍を願い出ていたという。だが、前線の補強が進まず、層の薄さが指摘されていたクラブは、選手の希望を受け入れなかった。この告白