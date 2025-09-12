【ブラジリア＝大月美佳、ワシントン＝阿部真司】ブラジル最高裁は１１日、政権維持を狙ってクーデターを企てた罪などに問われたジャイル・ボルソナロ前大統領（７０）に対し、禁錮２７年３か月の判決を言い渡した。裁判を巡っては、ボルソナロ氏と親交の深いトランプ米大統領が「魔女狩りだ」と非難し、ブラジルへの関税を５０％に引き上げた経緯があり、今後の米国の対応が注目される。ボルソナロ氏は、クーデター未遂など五