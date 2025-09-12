ホンダの乗用車「アコード」に追加設定されたグレード「e:HEV Honda SENSING 360+」に試乗した。全方位安全運転支援システム「Honda SENSING 360+」を搭載し、高速道路でのハンズオフ（ハンドルから手を離した状態での運転が可能）機能などが付き、運転者の負担が大幅に軽減されたモデルだ。最初に自動運転レベルについて、改めて整理してみたい。レベルは0〜5の6段階に分かれるが、0は運転支援機能がまったくないレベルで、そ