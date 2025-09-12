ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が１２日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを大量公開した。中島はインスタグラムに「さいきんのあげてないなかじまならべた！」とコメント。鏡越しにウインクをする姿やヘッドホンをつけポーズを取るショットを披露。さらに自撮り写真やラフな姿をおさめたショットなど複数枚アップした。この投稿にファンからは「ねえほんとにさ可愛いしかっこいいし