◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝１２日、栗東トレセン３勝クラスからの挑戦となるタガノデュード（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は、角馬場で体を動かして明日の競馬に備えた。宮調教師は「順調に来ています。力はあるので、重賞の舞台でも自分の競馬をしてくれれば」とうなずいた。前走はここでも人気が予想されるグランヴィノスから０秒３差の３着。得意としな