14日から始まる大相撲九月場所の初日の取り組みが発表されました。横綱・大の里は、先場所、優勝争いにも食い込んだ安青錦との一番が組まれました。先場所、新横綱として4つの金星を配給してしまった大の里。九月場所の初日の相手は、3場所連続で11勝をあげ、今場所は新小結に昇進した安青錦。初顔合わせとなった先場所は、大の里が横綱の貫録を見せ圧勝していますが、初日から注目の一番となりそうです。2日目は、関取最年長で前