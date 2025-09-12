日本バレーボール協会は、１２日にフィリピンで開幕する世界選手権の男子日本代表１４選手を発表した。主将は石川祐希（ペルージャ）。アウトサイドヒッターは４人で、石川、高橋藍（らん、サントリー）の主軸に加え、右肘手術から復帰した大塚達宣（たつのり、ミラノ）、身長２００センチの２１歳・甲斐優斗（専大４年）が名を連ねた。２８年ロサンゼルス五輪に向け、ロラン・ティリ監督の新体制で今季始動した。７月まで行わ