１１日放送された阿部サダヲ主演のテレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」最終回は終盤、阿部演じる弁護士・幸太郎と離婚したネルラの「もうひとつの秘密」が終盤に明かされ、さらに?どんでん返し?を経て「しあわせ」なエンディングに至った。視聴率は世帯で初回の８・５％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）から下がっていったものの、７月期ドラマでは上位クラス。「初回放送の注目度ランキング」「今見るべき！２０２５夏ドラ