「中野駅前大盆踊り大会」の前夜祭としておこなわれ、波紋を呼んだ「ピンク盆踊り」をめぐり、セクシー女優のキャスティングや撮影用車両の貸与をしたソフト・オン・デマンド（SOD）は9月10日までに公式HPで声明を発表した。イベントについて「企画・運営には一切関与しておりません」と説明。SNS上で「独自の判断で設置された」といった情報が流れていることに対しては「そのような事実はありません」と否定した。●中野区などが