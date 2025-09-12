ドジャースのMVPトリオの一角、ムーキー・ベッツ（32）が好調だ。【もっと読む】ドジャース大谷が佐々木朗希への「痛烈な皮肉」を体現…耳の痛い“フォア・ザ・チーム”の発言も日本時間11日のロッキーズ戦は満塁弾を含む4安打5打点。チームのナ・リーグ西地区優勝マジック再点灯（13）に貢献した。直近15試合は打率.356、5本塁打、17打点とレギュラーシーズン終盤を迎えて調子を上げてきたベッツ。今季はオープン戦から体調