打ちに打ったり、16安打10得点――。【もっと読む】日本ハム・レイエスはどれだけ打っても「メジャー復帰絶望」のワケ日本ハムは本拠地エスコンフィールドにオリックスを迎えた12日、打線が大爆発。初回に打者一巡の猛攻で6点を奪うと、その後も攻撃の手を緩めず、オリックスに大勝した。この日は首位ソフトバンクがロッテに1−10で大敗。2位日本ハムとのゲーム差は「2」に縮まった。逆転Vも射程圏内だが、懸念材料も少なく