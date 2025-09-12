アジア株韓国株最高値、SKハイニックスが世界初「HBM4」開発完了上海株上値重い、米中対立激化 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 26445.12（+358.80+1.38%） 中国上海総合指数 3883.45（+8.14+0.21%） 台湾加権指数 25455.14（+239.43+0.95%） 韓国総合株価指数 3383.03（+38.83+1.16%） 豪ＡＳＸ２００指数 8873.90（+68.87+0.78%） アジア株は総じて上昇、前日の米株高を好感