【新興国通貨】ドル人民元は朝の元高から少し戻す＝中国人民元 昨日海外市場でドル売り元高となり7.1180台で引けた。今朝は少し元高となり７．１１８０を付けたがすぐに少しドル買いが入って７．１２００前後での推移。対円では昨日の１４６円台までの下げを受けて２０円８０銭近くから２０円６５銭台を付けた。その後少し戻し、今朝は２０円７０銭台での推移。 CNYJPY 20.708