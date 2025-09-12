俳優の芳根京子（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。赤のインナーカラーが入った髪型を披露し、「夏の思い出」と称したさまざまなショットを公開した。【別カット】「ととと、透明感!!!!!」赤インナーカラーの“ニューヘア”を披露した芳根京子芳根はストーリーズでも「髪を赤にしてみた、そんな2025年の夏でした」と報告。フィード投稿では、「だいぶ時間が経ってしまっていますが、今年の夏は人生初の長岡花火大会へ