東海3県は12日から13日にかけ、大気が非常に不安定な状態が続き、大雨となるところがある見込みです。東海3県は13日にかけ暖かく湿った空気が流れ込み続け、雷を伴った非常に激しい雨が降るところがある見込みです。12日に予想される1時間の降水量は、多いところで岐阜と三重で50ミリ、愛知で40ミリ、13日午前6時までの24時間の降水量は多いところで三重で200ミリ、愛知と岐阜で120ミリと予想されています。気象台は土砂災