¡Ú¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×18´¬ ÄÌ¾ïÈÇ¡Û Äê²Á¡§759±ß ¡Ú¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×18´¬ ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢12¥­¥ã¥éÉÕ¤­ÆÃÁõÈÇ¡Û 9·î29ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§2,860±ß ¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×Âè18´¬ÄÌ¾ïÈÇ¤Î½ñ±Æ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÇòÀô¼Ò¤Ï¡¢9·î29Æü¤Ë±©³¤Ìî¥Á¥«»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×Âè18´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Ë¤¹Á°Ìëº×¤È¤·¤Æ¡¢9·î12Æü¤Ë¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×Âè18´¬µ­