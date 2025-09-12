元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に12日、出演。全国で相次ぐクマの被害への対策について「人の命がかかっている。本腰を」と訴えた。番組では、国の連絡会議の中で今年4〜7月の全国でのツキノワグマの出没が過去5年間で最多などとの報告がなされたと報じられた。また、今年はクマのエサとなるブナが凶作で、出没が過去最多だった一昨年度と同じ傾向がみられるという。今年4〜8