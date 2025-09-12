収穫の秋を迎え、横手市ではワイン用のブドウの収穫が盛んに行われています。まばゆい日差しを浴びて今年もたわわに実ったブドウ。リースリングと呼ばれる白ワイン用の品種です。横手市大森町では、国内大手のメルシャンと契約し、4戸の農家が約2.5ヘクタールでワイン用のブドウの栽培に取り組んでいます。乾燥した気候を好むとされるワイン用のブドウにとって、今年の夏は栽培に適し、糖度が高く品質の良いブドウに仕