FIFA¸ø¼°SNS¤¬¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¸ø¼°SNS¤¬¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¹ñ¤¬·èÄê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï½Ð¾ì¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¨¤¤¤±¤É¡¢½ã¿è¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡©¾Ð¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï3·î20Æü¤ËËÜÁª½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¤³¤ì¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£9·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¡£¥á