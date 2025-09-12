プロボクシング4団体統一世界スーパー・バンタム級王者の井上尚弥（大橋）は14日、名古屋市・IGアリーナにてWBA同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と激突する。世界ボクシング評議会（WBC）は「井上vs.アフマダリエフ」のプレビューを公開。井上自身が「過去最強の敵」と評する30歳サウスポーとの対戦を占った。 ■番狂わせの鍵は、試合序盤の“左フック”にあり 井上は