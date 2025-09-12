£É£Î£Ô£Ì£Ï£Ï£Ð [Åì¾Ú£Ç] ¤¬9·î12ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯7·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ44.4¡óÁý¤Î22.1²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢26Ç¯7·î´ü¤âÁ°´üÈæ44.3¡óÁý¤Î32²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ß¡¢6´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë5-7·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.2¡óÁý¤Î6.6²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.2¡ó¢ª7.7¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹