12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数648、値下がり銘柄数659と、売り買いが拮抗した。 個別ではリバーエレテック、トップカルチャー、ナイガイが一時ストップ高と値を飛ばした。守谷商会、弘電社、セリア、大冷、ランドネットなど56銘柄は年初来高値を更新。東京機械製作所、大和自動車交通、岡本硝子、グッドライフカンパニー、放電精密加工研究所は値上がり率上位に買われた。