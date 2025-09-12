12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 87872 -16.9 34170 ２. 日経Ｄインバ 16437 -14.87878 ３. 日経ベア２8937 -28.8 193.3 ４. 楽天Ｗブル6599 -29.2 40520