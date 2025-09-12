ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¸åÈ¾Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤êÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤ó¤À¤Á¤Á¤è¤«¤µ¤ó¡£¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¡ÊUniversity of Washington¡ËÂç³Ø±¡»þÂå¤ËÆüËÜ¤ØÍè¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¼º³Ê¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Î¶¹´Ö¤Ç°é¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤­¤¿¡£¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡ÖÆ¬¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÇ¾¤ß¤½¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¥Ð¥«¡×¤È