直筆の書を手にする国内最高齢の賀川滋子さん＝7月、奈良県大和郡山市（同市提供）国内最高齢の賀川滋子さん（114）は奈良県大和郡山市の自宅で元気に過ごしている。市によると、週3日はデイサービスに通い、書道をしたり、タブレット端末を使ったりして楽しむ。規則正しい生活だ。賀川さんは1911（明治44）年5月28日生まれ。産婦人科医、内科医として80歳を過ぎても活躍していた。夜遅い時間や、休みの日も往診で歩き回ってい