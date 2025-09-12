Mrs. GREEN APPLEが12日、都内で「青森県・長野県合同グリーンアップル大使任命式」に出席した。りんご生産量上位を占める青森県と長野県が、りんごの消費拡大を図るため大使に任命。青森県の宮下宗一郎知事（46）と長野県の阿部守一知事（64）から任命状を受け取り、長野県出身のキーボード藤澤涼架（32）は「りんごとはゆかりがありますけど、青りんごって触れる機会が少なかった。これを機に皆さんに届けられるようにしたい」