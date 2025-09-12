¡Ò¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥é¥¤·ù¤¤¡É¤ËµÜËÜ¿µÌé¤¬¶ì¸À¡Ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¤Ï¥À¥á¤Ê¤â¤Î¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëÆüËÜÌîµå¤Î¡È´ª°ã¤¤¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯ÄÌ»»2133°ÂÂÇ¡¦408µ¾ÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¡¢10ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤È¹â¤¤Àï½ÑÍý²òÅÙ¤ÇÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢WBC¡Ê2006¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¼ç¾­¤òÌ³¤á¤¿¡¢µÜËÜ¿µÌé»á¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏNHK¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø