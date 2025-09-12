¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö2Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ú2Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¡Û¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¡¢¶Ú¥È¥ì¤òÂ³¤±¤Æ2Ç¯·Ð¤Ä¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶Ú¥È¥ìÎò0Æü¡×¤ÎÀ¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ï¤¿¤ë¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤¬¡¢3¤«·îÌÜ¤Ç¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£6¤«