¢¡Âè£·£¶²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡¦£Ç£³¡Ê£¹·î£±£³Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£²Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë¡¢Éã¥­¥º¥Ê¡Ë¤Ï£±£±Æü¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï³ÑÇÏ¾ì¤Ç±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÊâÍÍ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢µ¤ÇÛ¤Ï¤¤¤¤¡£ÆüÈæÌî½õ¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¬¥¹¤¬È´¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Âç¤­¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤³£²Àï¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎµþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤ò¾¡¤Á¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥·