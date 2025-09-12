2025Ç¯¤Î²Æ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤ä½±·â¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÃÎ¾²È¾Åç¡¦Íå±±³Ù¤ÇÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ­¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ä¿Í²È¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ø¥¯¥Þ³°½ý¥¯¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡Ù¤ÎÊÔÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÃæ±Ê»Î»ÕÌÀ¡Ê¤Ê¤«¤¨¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë°å»Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ú