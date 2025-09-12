¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤Î¤ª°ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª°ò·¡¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯¤Ï¡¢¹È¤Ï¤ë¤«¡¦¹È¤¢¤º¤Þ¡¦ÌÄÌç¶â»þ¡¦¹È°ò¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉÊ¼ï¤ò»È¤Ã¤¿Á´18¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª°ò·¡¤ê¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,300Å¹ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¤ª°ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼