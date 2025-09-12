¥¶¡¦¥Ó¥Ã¥°³ûÊýÅ¹Àõ¸ý»Ô³ûÊýÄ®³ûÊý11Æü 9·î¤Ë²¬»³¸©Àõ¸ý»Ô¤ÈÎ¤¾±Ä®¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ11Æü¡¢·Ù»¡´±¤é¤¬Ìë´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ Àõ¸ý»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¶ÌÅç·Ù»¡½ð¤Î½ð°÷¤éÌó20¿Í¤¬ÍèÅ¹µÒ¤ËÌë¸÷È¿¼Íºà¤Ê¤É¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ 9·î5Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀõ¸ý»Ô¤ÈÎ¤¾±Ä®¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿