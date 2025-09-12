¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈË¡¿Í¤Î³ô¼°²ñ¼ÒLEMONITY¡Ê¥ì¥â¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ë»²²è¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁí¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è³èÀ­²½¡¦»ºÃÏ¿¶¶½¡¦À¸³è¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£LEMONITY¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÎëÀ¸¡Ê¤¹¤º¤Ê¤ê¡Ë¤¬±¿±Ä¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎëÀ¸¡¦¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¦À¾ËÜWismettac¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î3¼Ò¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¤Æ9·î3Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¼Ò¤ÏÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡£»ñËÜ¶â¤Ï1²¯±ß¡£¹­Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤ÈÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Î2µòÅÀ¤ÇÂçµ¬ÌÏ²Ì