¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ö2000Ëü±ß¤Ç¤ÏÂ­¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Ç60ºÐ»þÅÀ¤Ë3000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤ÇÏ·¸å¤Ï°Â¿´¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ÏÆ±À¤Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò°Â¿´¤·¤ÆÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤¢