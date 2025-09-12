ÏÂµí¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Èµ¶¤ê¡¢¹á¹Á¤ËÉÔÀµ¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô¤é¿©ÉÊÍ¢½ÐÆþ²ñ¼Ò¡ÖDC¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÂ×Ê¸·æÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤é3¿Í¤Ï2023Ç¯¡¢ÎäÅàÏÂµíÌó13t¤ÎÍ¢½ÐÀè¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Èµ¶¤Ã¤Æ¤¦¤½¤Î¿½¹ð¤ò¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¹á¹Á¤ËÉÔÀµ¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹á¹Á¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¡±Ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂµí¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏºÇ¹âµé