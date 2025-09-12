¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 9¡¼0 ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡Ê9·î10Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÅ¥½­¤¤¥×¥ì¡¼¡É¤Ë¥³¡¼¥Á¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¢ªÂçÃ«¤â¾Î»¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ç2²ó¡¢36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê¤ÎÅ¥½­¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¤Ë¸ÝÉñ¤·¤¿¡£Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç25ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.320¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2²ó¡¢±¦Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó