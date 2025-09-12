ÊÆ¥æ¥¿½£¤ÎÂç³Ø¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¼é³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡á£±£°Æü/Tess Crowley/The Deseret News/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆÊÝ¼é³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬£±£°Æü¤Ë¥æ¥¿½£¤ÎÂç³Ø¤Ç±éÀâÃæ¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½ÆÃÆ¤¬¥«¡¼¥¯»á¤ËÌ¿Ãæ¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤·¤¿¡££¸·î£²£²Æü¤Ë¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ÎÎó¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç½÷À­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤¬¸å¤Ë°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£