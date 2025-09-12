昨年7月、芸人のアインシュタイン・稲田直樹（40）が、SNSで番組企画を装って一般女性に不適切な画像を要求するDMを送ったと騒動になった問題。今月、稲田のSNSに不正ログインしていた犯人が逮捕され、稲田の「無実」が証明されたが、ライターの冨士海ネコ氏は、この騒動に「オールドメディアの衰退」と「SNS空間が告発・検証・炎上の舞台となる現代の構造」を見たという。＊＊＊【写真を見る】「粗品、謝れ」「疑っていました