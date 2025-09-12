今年の夏の甲子園に出場した、広陵高校で起きた暴行事件についてのSNS告発は、大きな波紋を呼んだ。騒動の中、1回戦を突破した同校はしかし、2回戦を辞退すると決断。その際、会見を開き、辞退の理由について、「SNSで虚偽情報や誹謗中傷があり辞退せざるを得なくなった」という趣旨の説明を行った。【写真】筆者・中川淳一郎氏の代表作「ウェブはバカと暇人のもの」の中身また、自民党による参院選の敗北を総括する文書におい