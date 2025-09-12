総務省統計局が実施した国勢調査（令和2年度）によると、日本の核家族世帯は57.7％でした。こうしたなか、義理の親（子）とのつながりの希薄化やコミュニケーション不足により、義理の家族の関係性に悩んでいる人も少なくありません。特に、そこに「お金」が絡んだとたん、事態はさらに複雑化するようで……。義娘の“豹変”に悩む66歳夫婦の事例をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。定年時の貯金は7,000万円…元公務員