１１日のテレビ朝日「アメトーーク！」では、「粗品大好き芸人」企画が行われた。冒頭、蛍原徹が「今回は粗品のことが大好きという」と振ると、ひな壇のシモリュウ・シモタが「ご存じの通り、先輩にかみつく人ですので、後輩しか集まりませんでした」と笑わせた。フースーヤ・谷口理が「粗品さんを好きなのはこの人数がＭＡＸです」。出演したのは、紅しょうが・熊元プロレス、シモリュウ（コンビ）、ダブルヒガシ・大東翔生