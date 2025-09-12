歌手の石川ひとみ（６５）が、月一連載企画「今も輝いてアイドル伝説」の第５回に登場する。主人公の声を演じた名作人形劇「プリンプリン物語」が昨秋からＮＨＫＥテレで再放送されており、今年はベストアルバム「石川ひとみＧＯＬＤＥＮＢＥＳＴ１９７８−１９８３」を高音質ＣＤでリリース。ライブもコンスタントに行い、１１月２４日にはＴＯＫＹＯＦＭホールでコンサートを開催する石川が、伝説の昭和と充実の令