東京・千代田区で7月、男が閉店後の飲食店に裏口から侵入し、レジをこじ開け現金約80万円とカード計5枚、ウイスキー2本を盗んだ疑いで逮捕された。被害の発覚は、店のオーナーから｢店が荒らされている」との通報が入ったことから。男は「お金が欲しくてやってしまった」と容疑を認めている。閉店後の店に裏口から侵入…レジをこじ開け現金盗む東京・神田警察署で9月11日午前9時過ぎ、カメラにチラリと視線を送り、鋭いまなざしを向