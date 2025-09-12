南米ブラジルのボルソナロ前大統領に、禁錮27年3カ月の有罪判決です。ブラジル最高裁は11日、2022年の大統領選で敗れたあとに政権転覆を図った罪などに問われていたボルソナロ前大統領に禁錮27年3カ月の有罪判決を言い渡しました。検察はこれまでボルソナロ氏や側近がルラ大統領の暗殺を含むクーデターを計画したと主張してきました。この日、裁判を指揮したデモラエス判事は「政権転覆を企てたことに疑いの余地はない」と非難し、