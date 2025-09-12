11日、三重県内は湿った空気の影響で、雷を伴った激しい雨が降ったところがありました。12日夜遅くにかけて、大気は非常に不安定な状態が続き、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るところがある見込みです。12日夕方までの24時間降水量は多いところで、北中部200ミリ南部150ミリの見込みです。雨雲が予想よりも発達したり停滞したりした場合は警報級の大雨になる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水河川の増水に注意