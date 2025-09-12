三重ブランドに認定されている「答志島トロさわら」のシーズンの始まりを告げる宣言が11日、鳥羽市の離島・答志島で行われました。答志島をはじめ鳥羽市の離島で水揚げされるサワラは秋から冬にかけて旬を迎え、マグロの中トロのような味わいが特徴です。答志島周辺の伊勢湾で一本釣りで獲った、重さが2.1キロ以上4キロ未満、脂肪の割合が10パーセント以上などの基準を満たすと「答志島トロさわら」に認定されます。11日は、鳥羽磯