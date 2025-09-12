愛知県警は9月11日、すでに逮捕されている“変態教員グループ”の2人を再逮捕したと発表した。再逮捕されたのは、森山勇二容疑者（42）と小瀬村史也容疑者（37）。両容疑者の逮捕はこれが3回目で、一連の事件での被害児童は延べ25人以上になるという。 〈画像〉好きなテレビ番組は「Ｅテレ」…広報誌に掲載された“コセムー”こと小瀬村容疑者のプロフィールとすでに逮捕されている他2人の変態教員の写真