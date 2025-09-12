消防によりますと、きょう午前10時半ごろ、電車と歩行者が接触したという主旨の通報がありました。 【画像】電車と女性が衝突直後の現場 現場は山形市のJR奥羽線五日町踏切で、普通列車と歩行者が接触する事故があったということです。この事故で、10代の女性が意識不明になっているということです。 正午前にJR奥羽線は運転を再開しましたが、この事故の影響で、上りの山形新幹線1本が運休となりました。 ■続報追記 きょ